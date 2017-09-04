Новая школа с «Кванториумом» появилась в Новом Осколе

17:28

Она рассчитана на 295 ученических мест.

Новую городскую среднюю школу № 2 получили местные школьники в День знаний. Она рассчитана на 295 мест и предполагает, что все школьники смогут учиться в одном здании и в одну смену.

Благодаря работникам ремонтно-строительного предприятия под руководством Владимира Петровича Петренко вы получаете в подарок к новому учебном году великолепное современное здание, оснащённое новейшим оборудованием. Андрей Гриднев

глава администрации Новооскольского района

В подарок новой школе он вручил оборудование для «Коворкинг-зоны».

В школе создан центр интеллектуального развития «Кванториум», который будет работать при поддержке БГТУ им. В. Г. Шухова и новооскольской Станции юных техников.

По информации администрации Новооскольского района, сама школа отвечает современным требованиям федеральных государственных стандартов: она оснащена современным оборудованием, в ней появились новые классы, ещё один спортивный зал, школьный музей и просторная столовая. Кроме того, школу могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья.

В учебном учреждении будет медицинский кабинет и кабинет стоматологии.

Что касается благоустройства школы, то во дворе появилась детская игровая и спортивная площадки, беседка, альпийская горка, цветочные клумбы, фонтан и огромный корабль – визитная карточка школы.

Фото администрации Новооскольского района