Новая школа с «Кванториумом» появилась в Новом Осколе
Она рассчитана на 295 ученических мест.
Новую городскую среднюю школу № 2 получили местные школьники в День знаний. Она рассчитана на 295 мест и предполагает, что все школьники смогут учиться в одном здании и в одну смену.
Благодаря работникам ремонтно-строительного предприятия под руководством Владимира Петровича Петренко вы получаете в подарок к новому учебном году великолепное современное здание, оснащённое новейшим оборудованием.
Андрей Гриднев
глава администрации Новооскольского района
В подарок новой школе он вручил оборудование для «Коворкинг-зоны».
В школе создан центр интеллектуального развития «Кванториум», который будет работать при поддержке БГТУ им. В. Г. Шухова и новооскольской Станции юных техников.
По информации администрации Новооскольского района, сама школа отвечает современным требованиям федеральных государственных стандартов: она оснащена современным оборудованием, в ней появились новые классы, ещё один спортивный зал, школьный музей и просторная столовая. Кроме того, школу могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья.
В учебном учреждении будет медицинский кабинет и кабинет стоматологии.
Что касается благоустройства школы, то во дворе появилась детская игровая и спортивная площадки, беседка, альпийская горка, цветочные клумбы, фонтан и огромный корабль – визитная карточка школы.
Фото администрации Новооскольского района