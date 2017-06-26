Николай Саврун: Власти неэффективно исполняют контрольные полномочия

17:18

Прокурор региона выступил на заседании Белгородской областной Думы.

По его словам, прокурорами городов и районов области в 2017 году установлено свыше 200 проектов нормативно-правовых актов с положениями, противоречащими закону. Более 80 проектов содержали в себе коррупциогенные факторы.

Выявлялись незаконные правовые акты, принятые представительными органами. В этом году были приняты меры прокурорского реагирования в отношении почти 800 незаконных нормативных правовых актов. В большинстве допускаются нарушения законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции, градостроительного, бюджетного, налогового законодательства, законодательства о правах граждан, о муниципальных услугах, защите прав предпринимателей. Николай Саврун

прокурор Белгородской области

Известны также и случаи длительного неприведения в соответствие с законом неправильных правовых актов.

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что органами власти практически повсеместно неэффективно исполняются контрольные полномочия. Как следствие – результаты не оказывают существенного влияния на ситуацию в подконтрольных сферах. Сложившееся положение обусловлено в том числе несовершенством правовых норм о региональном и муниципальном контроле, зачастую нарушающих права граждан и представителей предпринимательского сообщества. Николай Саврун

прокурор Белгородской области

Николай Саврун отметил, что требуется повышение эффективности работы органов финансового контроля на всех уровнях власти.

Также, сообщил прокурор, повсеместный характер имеют нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выявлялись нарушения в сфере установления тарифов, в том числе и при организации капитального ремонта многоквартирных домов.