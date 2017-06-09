Незаконную свалку нашли экоактивисты возле села Зиборовка в Шебекинском районе

12:24

Она располагается возле населённого пункта со стороны автодороги.

При этом свалка располагается на десятках квадратных метров, она не ограждена и не обозначена никакими соответствующими знаками. Среди отходов – детали бытовой техники, строительный мусор, отходы сельского хозяйства. Кроме того, активисты обнаружили следы очагов возгораний.

В минувшем году на данных участках мы уже замечали незначительные захламления, тогда ситуацию можно было предотвратить. На сегодняшний день горы мусора разрослись до такой степени, что их уборка потребует привлечения тяжёлой техники. Ситуацию усугубляет рельеф местности: склон, который находится рядом, обрастает мусором. Желание граждан сэкономить на вывозе отходов приводит к значительному ущербу окружающей среде и может представлять опасность для их же здоровья. Кирилл Болгов

координатор МОО «Зелёный Фронт» по Белгородской области

Чтобы ликвидировать свалку, активисты «Зелёного Фронта» обратились в администрацию села, а также профильные ведомства, сообщили в пресс-службе организации.

Фото МОО «Зелёный Фронт» Белгорода