Незаконное проникновение книг о Гарри Поттере в Белгородскую область пресекла таможня

13:02

462 печатных издания на общую сумму 46 200 рублей были обнаружены в багажном отсеке автобуса «Ман», следовавшего из Украины в Россию.

По словам водителя автобуса – гражданина соседнего государства, книги его попросили передать в Москве. Он сознательно не стал вносить товар в пассажирскую таможенную декларацию.

Незадекларированные наборы из семи книг о Гарри Потере писательницы Джоан Роулинг, упакованные в картонные коробки, сотрудники таможни выявили на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка.

По данному факту оформлено определение по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств».

Книги изъяты. Они находятся в камере хранения вещественных доказательств ТП МАПП Нехотеевка, рассказали в пресс-службе Белгородской таможни.

Напомним, аналогичный случай произошёл в феврале, когда у украинца были изъяты 383 книги на 112 тыс. рублей.