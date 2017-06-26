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Неудачное катание на лодке: тело мужчины извлекли из пруда в Грайворонском районе

12:38
26 Июня 2017
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Происшествие случилось 25 июня в селе Дроновка.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, мужчина и две женщины катались на лодке в необорудованном для купания месте, лодка перевернулась,  дамы до берега доплыли, а мужчина 1974 года рождения – нет. Он не умел плавать. Позже водолазы нашли его тело в воде.

Причины смерти устанавливаются.

На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники, в том числе три спасателя МЧС. 


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