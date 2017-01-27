Нетрезвых водителей все выходные будут ловить в Белгородской области

17:14

Сплошные проверки ждут все районы региона.

27 октября рейды проходят до 21:00 в Борисовском районе, до 22:00 – в Белгородском, Новооскольском и Корочанском районах, до 23:00 – в Яковлевском районе.

До 01:00 28 января проверки будут длиться в Красногвардейском районе, до 02:00 – в Валуйском, Прохоровском, Шебекинском районах и Алексеевке, до 03:00 – в Белгороде и до 5 часов утра – в Ракитянском районе.

В субботу, 28 января, сплошные отработки по пресечению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения с 17 до 23 часов будут проводиться на территории Белгородского и Борисовского районов, с 18 до 22 часов – на территории Новооскольского района. В Красненском районе рейд пройдёт в этот день с 14 до 21 часа

В Вейделевском районе проверка начнётся в 18:00, в Валуйском, Яковлевском и Прохоровском – в 20:00, в Ровеньском – в 22:00. Продлятся они до 02:00 29 января. С 23 часов до 05 часов утра 29 января сотрудники ГИБДД проверят водителей Ракитянского района, а с 18 до 01 часа 29 января – Красногвардейского.

В воскресение 29 января с 18 до 22 часов сплошная проверка пройдёт на территории Новооскольского района.

Помимо этого в Краснояружском районе и Губкинском городском округе до 19:00 27 января, а также с 09:00 до 15:00 29 января в Валуйском районе инспекторы ДПС особое внимание уделят контролю за соблюдением Правил дорожного движения в районе пешеходных переходов, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.