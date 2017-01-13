Нетрезвых водителей будут ловить инспекторы ДПС по всей Белгородской области

17:03

Специальные рейды начнутся уже вечером 13 января.

Пресекать управление автомобилем в состоянии опьянения сотрудники ГИБДД будут до 22 часов в Волоконовском районе, до 23 часов – в Красногвардейском и Новооскольском районах, до 24 часов – в Алексеевском районе.

В 2 часа ночи 14 января рейд завершится в Борисовском районе, в 5 часов утра – в Белгороде и в 7 часов утра – на территории Старооскольского городского округа.

Помимо этого проверку с 20:00 13 января до 02:00 14 января проведут инспекторы отдельной роты ДПС на федеральной трассе М2 «Крым».

В субботу, 14 января, рейды с 17:00 до 23:00 затронут Белгородский и Красногвардейский районы, с 19:00 до 23:00 – Шебекинский район. В Вейделевском районе нетрезвых водителей будут ловить с 18 часов 14 января до 02 часов 15 января, в Корочанском районе – с 20 часов 14 января до 02 часов 15 января, в Борисовском районе – с 21 часа 14 января до 02 часов 15 января и в Грайворонском – с 22 часов 14 января до 04 часов 15 января.

С 21:00 14 января до 05:00 15 января сотрудники ГИБДД будут дежурить на территории Губкинского городского округа, с 19:00 14 января до 07:00 15 января – на территории Старооскольского горокруга.

С 7 до 10 утра 15 января рейд пройдёт в Новооскольском районе.

Помимо этого утром 16 января у школ № 1, 2 и 27 и детсадов № 11, 15, 28, 60 и 74 инспекторы ДПС проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.