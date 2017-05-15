Непогода нынче в моде: в Белгородской области ожидаются грозы и шквалистый ветер

17:08

Жары в регионе пока не предвидится.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона 16 мая будет переменная облачность. Ночью без осадков. Днём местами небольшие дожди, грозы. Ночью ветер переменный, 3-8 м/с, днём западный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. В ночные часы в области будет всего 2-7°, днём воздух прогреется до 16-21°.

В Белгороде также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днём небольшой дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днём западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днём – 18-20°, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.