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«Ненормальные» лежачие полицейские: в Старом Осколе искусственная неровность в два раза выше нормы

17:41
26 Мая 2017
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За нарушения взялась старооскольская прокуратура.

В ходе проверки было установлено, что на улице Шухова в конце прошлого года было оборудовано значительное количество искусственных неровностей. Так называемые лежачие полицейские должны соответствовать нормативным требованиям, в том числе по высоте гребня, в целях сохранения комфорта и безопасности при их пересечении.

По итогам проверки сотрудников ГИБДД было установлено, что на указанной улице искусственные неровности превышают предельно допустимые значения более чем в два раза (0,16 м при допустимых 0,07 м).

Главе администрации было внесено представление об устранении выявленных нарушений,  привлечении лиц, допустивших нарушения закона, к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.


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