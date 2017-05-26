«Ненормальные» лежачие полицейские: в Старом Осколе искусственная неровность в два раза выше нормы

17:41

За нарушения взялась старооскольская прокуратура.

В ходе проверки было установлено, что на улице Шухова в конце прошлого года было оборудовано значительное количество искусственных неровностей. Так называемые лежачие полицейские должны соответствовать нормативным требованиям, в том числе по высоте гребня, в целях сохранения комфорта и безопасности при их пересечении.

По итогам проверки сотрудников ГИБДД было установлено, что на указанной улице искусственные неровности превышают предельно допустимые значения более чем в два раза (0,16 м при допустимых 0,07 м).

Главе администрации было внесено представление об устранении выявленных нарушений, привлечении лиц, допустивших нарушения закона, к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.