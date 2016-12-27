Немедицинское прижигание: белгородец избил приятеля и приложил к его ноге горячий утюг
Преступление было совершено в Губкине.
Сообщение в полицию пришло от местных медиков. В лечебное учреждение поступил 40-летний мужчина. У него было зафиксировано множество телесных повреждений, в том числе – ожог ноги.
Стражи правопорядка задержали по подозрению в преступлении 35-летнего местного жителя. Раньше его уже судили за аналогичное деяние.
Предполагается, что ссора между знакомыми произошла, как водится, во время совместного распития горячительных напитков. Словесная перепалка переросла в драку, которая закончилась плачевно для хозяина: гость его избил, затем нашёл утюг, нагрел его и приложил к ноге противника. Поставив таким образом точку в конфликте, он ушёл.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может оказаться за решёткой на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.