В области:

Некачественные сгущёнку, сосиски и мясные консервы вновь нашли в магазинах Белгородской области

12:50
26 Апреля 2017
130
0

Нарушения Ассоциация производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни» выявила сразу у восьми производителей.

Продукция, которая проходила лабораторные испытания, была закуплена в марте-апреле 2017 года в розничных магазинах Белгородской области.

В результате не соответствующими заявленному качеству были признаны следующие образцы:

– молоко цельное сгущённое с сахаром, м. д. жира 8,5 % (ЗАО «Любинский молочно-консервный завод», Омская область);

– Сосиски «Молочные» (ОАО «Брянский мясокомбинат», Брянск);

– Сосиски «Молочные» (ОАО «Сочинский мясокомбинат», Краснодарский край);

–  консервы мясные кусковые стерилизованные «Свинина тушёная высший сорт» (ОАО «Калининградский Тарный Комбинат», Калининград);

– консервы мясные, стерилизованные «Говядина тушёная первый сорт», т. м. «Семейный бюджет» (АО «Орёлпродукт», Орловская область);

– консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушёная высший сорт», т. м. «Гастроном № 1» (ПО «Лужский Консервный Завод», Ленинградская область);

– консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушёная высший сорт», т. з. «Рузком» (ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», Московская область);

– консервы мясные, стерилизованные «Говядина тушёная высший сорт», т. з. «Елинский» (ООО «БРТ», Калининградская область).

Результаты лабораторных исследований переданы в управления Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области для принятия мер, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9580
В интернете появилось видео, посвящённое памяти жертв Сергея Помазуна
9036
Весеннее обострение: голый белгородец бросался с ножом на автомобили
7359
На улице Мичурина в Белгороде упавшее дерево повредило три автомобиля
7020
Сергей Степашин вручил знак отличия самому образцовому дому Белгорода
6906
Белгород завалило снегом в конце апреля
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика