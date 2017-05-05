Некачественные продукты из Саратовской и Калужской областей нашли на прилавках белгородских магазинов

11:32

Выяснилось, что заявленному качеству не соответствовали молоко и варёная колбаса.

Очередную закупку Ассоциация производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни» проводила в магазинах Белгородской области в апреле.

Согласно результатам лабораторных испытаний некачественными признаны молоко питьевое пастеризованное м. д. жира 3,2 % (ОАО «Маслодел», Саратовская область), молоко питьевое пастеризованное м. д. жира 2,5 % (ООО «Кривское», Калужская область) и мясной продукт категории А – колбаса варёная «Докторская» т.м. Kolbasa.ru (ИП Кузьмина Н. Ф., Саратовская область).

Результаты экспертизы для принятия мер переданы в региональные управления Роспотребнадзора и ФАС, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, продукция ИП Кузьминой Н.Ф. из Саратовской области уже второй раз признаётся фальсифицированной. В июле 2016 года проверку качества не прошли сосиски «Молочные» этого производителя.