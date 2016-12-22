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Неизвестные подожгли входную дверь в квартиру в центре Белгорода

15:08
22 Декабря 2016
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Пожар случился около 4 часов утра 22 декабря в пятиэтажном доме на улице Попова.

Возгорание ликвидировано за 10 минут. Огонь повредил входную металлическую дверь на четвёртом этаже, а также закоптил лестничные площадки 4-го и 5-го этажей. Предполагаемой причиной случившегося является поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В селе Сабынино Яковлевского района сегодня ночью загорелся частный дом, предположительно, из-за нарушения правил эксплуатации печей. Пожар ликвидировали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная дружина села Кривцово. В результате происшествия повреждено 4 кв. м кровли.

Ещё один частный дом загорелся в селе Нагольное Ровеньского района. Огонь полностью уничтожил кровлю строения. Причина случившегося и ущерб пока неизвестны. Для тушения пожара привлекались дежурный караул пожарно-спасательной части № 34 и две добровольные пожарные команды.

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