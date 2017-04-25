Неизвестные «облагородили» старооскольские трамваи цветным граффити

11:35

Возвращение уличного транспорта в надлежащий вид теперь влетит в копеечку, а именно в 400 тысяч рублей.

Как сообщил подписчик группы «Молодёжь. Старый Оскол», в субботу ночью (22 апреля) двое неизвестных проникли в трамвайное депо и разрисовали вагоны общественного транспорта. Несмотря на то, что трамваи теперь выглядят более необычно, хулиганов ищут правоохранители.

В случае если старооскольских «Бэнкси» найдут, стоимость восстановительных работ взыщут с них.

Фото из группы «Молодёжь. Старый Оскол»