Недостроенный торговый центр в Старом Осколе выкупила компания из Симферополя

09:48

Сумма сделки составила 35,77 млн рублей, хотя первоначальная цена аукциона была 19,3 млн рублей.

Недостроенное здание принадлежало банкротящемуся застройщику ЗАО «Витязь» (Самарская область). После победы в аукционных торгах владельцем торгового центра будет ООО «Альфард» (Симферополь).

Как пишет «Интерфакс», по документам сооружение будет представлять из себя четырёхэтажное здание с подземной автостоянкой. Площадь постройки – 19,2 тыс. м2. Сейчас на месте стройки возведён металлический каркас будущего ТЦ и частично – стены.

Напомним, строительная компания «Витязь» в мае 2016 года признана банкротом. Арбитражный суд Белгородской области ввёл в отношении фирмы процедуру конкурсного производства. На достройку дома в микрорайоне Северный требуется 34 млн рублей, в Центральном, по разным оценкам, – от 300 до 500 млн рублей.

