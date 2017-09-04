Недостроенный торговый центр в Старом Осколе выкупила компания из Симферополя
Сумма сделки составила 35,77 млн рублей, хотя первоначальная цена аукциона была 19,3 млн рублей.
Недостроенное здание принадлежало банкротящемуся застройщику ЗАО «Витязь» (Самарская область). После победы в аукционных торгах владельцем торгового центра будет ООО «Альфард» (Симферополь).
Как пишет «Интерфакс», по документам сооружение будет представлять из себя четырёхэтажное здание с подземной автостоянкой. Площадь постройки – 19,2 тыс. м2. Сейчас на месте стройки возведён металлический каркас будущего ТЦ и частично – стены.
Напомним, строительная компания «Витязь» в мае 2016 года признана банкротом. Арбитражный суд Белгородской области ввёл в отношении фирмы процедуру конкурсного производства. На достройку дома в микрорайоне Северный требуется 34 млн рублей, в Центральном, по разным оценкам, – от 300 до 500 млн рублей.