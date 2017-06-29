Недостаток влаги и тепла угрожает посевам зерновых в Белгородской области

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Об этом сегодня, 29 июня, сообщил заместитель главы регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Василий Мельников.

По его словам, в отдельных районах Белгородской области в 2017 году посевы агрокультур недополучили порядка 50-60 % положенного количества влаги.

Это существенный удар по потенциалу, который был заложен с осени по озимым культурам. С весны ожидания по остаточному потенциалу влаги были очень серьёзные, но пока они не реализованы по причине дефицита осадков. Василий Мельников

заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

На стопроцентный уровень влаги в течение года вышли только три муниципалитета региона. Остальные испытывают дефицит дождей.

Также в 2017 году «подкачал» и такой немаловажный для сельхозников показатель, как сумма активных температур. По сравнению с двумя предыдущими годами посевы недополучили порядка 300-350 градусов.