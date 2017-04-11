Не пали: белгородские власти «возьмутся» за поджигателей травы

15:43

Губернатор Евгений Савченко распорядился системно подойти к вопросу недопущения сжигания сухих растительных остатков.

Заседание малого правительства региона прошло в Алексеевском районе.

По мнению главы региона, одна из наиболее эффективных мер противодействия палу сухой травы – это обеспечение неотвратимости и суровости наказания за поджоги. Местные администрации в районах и сельских поселениях должны всемерно поддерживать работу профильных оперативных штабов.

В регионе за выжигание растительности, разжигание костров в месте, где это запрещено, предусматривается как административная, так и уголовная ответственность. Также власти могут предъявить требования о возмещении причинённого пожаром ущерба, напоминает пресс-служба губернатора и правительства области.