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Не пали: белгородские власти «возьмутся» за поджигателей травы

15:43
11 Апреля 2017
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Губернатор Евгений Савченко распорядился системно подойти к вопросу недопущения сжигания сухих растительных остатков.

Заседание малого правительства региона прошло в Алексеевском районе.

По мнению главы региона, одна из наиболее эффективных мер противодействия палу сухой травы – это обеспечение неотвратимости и суровости наказания за поджоги. Местные администрации в районах и сельских поселениях должны всемерно поддерживать работу профильных оперативных штабов.

В регионе за выжигание растительности, разжигание костров в месте, где это запрещено, предусматривается как административная, так и уголовная ответственность. Также власти могут предъявить требования о возмещении причинённого пожаром ущерба, напоминает пресс-служба губернатора и правительства области.

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