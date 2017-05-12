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Нарушителей «антитабачного» закона оштрафовали на 100 тысяч рублей в Белгородской области

13:04
12 Мая 2017
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Санкции применили специалисты регионального управления  Роспотребнадзора.

Ведомство контролирует соблюдение законодательства предприятиями и организациями, которые торгуют табачными изделиями. Также проводится мониторинг соблюдения закона в части курения в общественных местах.

В течение первого квартала 2017 года на нарушителей было наложено штрафов на общую сумму 102 100 рублей.

По данным анонимных исследований в России в возрасте 13-15 лет регулярно курят 30 % мальчиков и 24 % девочек, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Напомним, что депутаты Белгородской областной Думы зимой 2017 года поддержали проект федерального закона, который приравнивает курение электронных сигарет к курению обычных.


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