Нарушителей «антитабачного» закона оштрафовали на 100 тысяч рублей в Белгородской области

13:04

Санкции применили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство контролирует соблюдение законодательства предприятиями и организациями, которые торгуют табачными изделиями. Также проводится мониторинг соблюдения закона в части курения в общественных местах.

В течение первого квартала 2017 года на нарушителей было наложено штрафов на общую сумму 102 100 рублей.

По данным анонимных исследований в России в возрасте 13-15 лет регулярно курят 30 % мальчиков и 24 % девочек, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Напомним, что депутаты Белгородской областной Думы зимой 2017 года поддержали проект федерального закона, который приравнивает курение электронных сигарет к курению обычных.