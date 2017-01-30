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Нарушения на мусорном полигоне в Краснояружском районе выявили в Белгородской области

14:32
30 Января 2017
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За это Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Водсервис» на 25 тысяч рублей.

Активисты МОО «Зелёный Фронт» ещё в ноябре прошлого года обнаружили, что на полигоне в Краснояружском районе работали муниципальные мусоровозы, которые вперемешку складировали отходы различных классов опасности. На полигоне не было подложки, которая предотвращала бы попадание вредных веществ в почву. Общественники из «Зелёного Фронта» выяснили, что не весь полигон был огорожен, его периметр не охранялся, то есть на свалку беспрепятственно мог попасть каждый.

Об этих нарушениях на мусорном полигоне в Краснояружском районе общественники в обращении рассказали Роспотребнадзору. Представители ведомства вместе с активистами выехали на место. Нарушения подтвердились.

В результате Роспотребнадзор составил протоколы об административном правонарушении. Штрафы в 25 тыс. рублей выплатят «Водсервис» и ответственное должностное лицо. Также организация должна устранить нарушения. Это проконтролирует территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, сообщили в пресс-службе МОО «Зелёный Фронт» по Белгородской области.

Фото пресс-службы МОО «Зелёный Фронт» по Белгородской области

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