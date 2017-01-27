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Наркотики и шприцы белгородский наркоман прятал в кустах

12:23
27 Января 2017
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Запрещённые вещества он получал по почте из Московской области.

Поставщиков наркотиков он нашёл в Интернете. Оплата походила безналичным расчётом, товар присылали в обычном почтовом конверте.

Оперативники «вычислили» тайник наркомана. В зарослях кустарника в селе Стрелецкое хранились наркотики и средства для их употребления – шприцы, трубки, бутылки.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Белгородского районного суда.

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