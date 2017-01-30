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Наркопритон организовал в своей квартире житель Белгородской области

11:03
30 Января 2017
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Своё жилище для изготовления и употребления наркотических средств 37-летний староосколец предоставлял с октября 2016 года.

Наркопритон выявили сотрудники ОНК УМВД России по г. Старому Осколу при проверке оперативной информации. В квартире полицейские обнаружили хозяина и четырёх посторонних. Помимо этого правоохранители изъяли из помещения посуду, которая использовалась для приготовления наркотиков, и шприцы.

В отношении старооскольца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает УМВД России по Белгородской области.

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