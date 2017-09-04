Над рекой Тихая Сосна в Белгородской области построили новые мосты

15:53

Добираться в сёла Малобыково, Стрелецкое, Засосна и в город Бирюч стало удобнее.

60 лет назад между ними построили деревянные мосты, которые с тех пор сильно обветшали. В Малобыково автомобильный мост отремонтировали в прошлом году, в этом ввели в эксплуатацию после укладки асфальта. В Засосне построили пешеходный мост длиной 60 м недалеко от реконструированного автомобильного.

В районе действует концепция благоустройства набережной реки Тихая Сосна. По ней одновременно обустраивается и прилегающая к мостам территория, сообщили на сайте администрации Красногвардейского района.