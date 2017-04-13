Не выманеврировали: в Белгородской области за 10 дней водители автобусов были оштрафованы 150 раз

10:49

Дорожные инспекторы «подбили» итоги оперативно-профилактической операции «Автобус». Она проходила с 5 по 15 апреля.

В областном центре административные материалы были составлены в отношении 45 водителей-перевозчиков. Контроль проводился специалистами непосредственно на остановках транспорта, на конечных остановках автобусов.

В рейтинге «автобусных» нарушений – пренебрежение правилами маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, неисправные автобусы на линии.

Из-за поломок рулевого управления и тормозов два автобуса отправились на штрафстоянку. Семь административных протоколов были составлены в отношении должностных лиц, допустивших отправку неисправных автобусов на линию. В отношении должностного и юридического лица возбудили административное расследование, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.