В области:

Не выманеврировали: в Белгородской области за 10 дней водители автобусов были оштрафованы 150 раз

10:49
13 Апреля 2017
130
0

Дорожные инспекторы «подбили» итоги оперативно-профилактической операции «Автобус». Она проходила с 5 по 15 апреля.

В областном центре административные материалы были составлены в отношении 45 водителей-перевозчиков. Контроль проводился специалистами непосредственно на остановках транспорта, на конечных остановках автобусов.

В рейтинге «автобусных» нарушений – пренебрежение правилами маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, неисправные автобусы на линии.

Из-за поломок рулевого управления и тормозов два автобуса отправились на штрафстоянку. Семь административных протоколов были составлены в отношении должностных лиц, допустивших отправку неисправных автобусов на линию. В отношении должностного и юридического лица возбудили административное расследование, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

19444
Жилые дома в центре Белгорода изымает мэрия для муниципальных нужд
13386
Завод «ЗМС-технолоджи» официально открыт в Белгородской области
9141
Белгородский экс-чиновник вернёт государству почти восемь миллионов взяточных денег
5794
Белгородский завод обанкротился, задолжав 2,3 миллиарда рублей
4969
15-летняя девочка пропала в Белгородском районе
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика