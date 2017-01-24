На строительство дорог Белгородской области дали почти 210 миллионов рублей

12:04

Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано 24 января на сайте правительства РФ.

Согласно документу, между бюджетами 54 регионов России в 2017 году распределяется 8,3 млрд рублей. Субсидии будут выделены из федеральной казны в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Средства являются софинансированием расходов регионов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, которые ведут к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Белгородская область на реализацию таких мероприятий получит 209,55 млн рублей. Курская – 281,9 млн рублей, Воронежская – 156,1 млн рублей.

Как отмечаются в комментариях к распоряжению, выделенные субсидии помогут увеличить протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.