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На тонировке попались более 1200 водителей в Белгородской области

09:07
15 Июня 2017
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Профилактическое мероприятие Госавтоинспекция проводила в регионе с 1 по 12 июня.

За этот период сотрудники ГИБДД выявили 1258 административных правонарушений по ч. 3.1. ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств». Тонировка со всех автомобилей была удалена, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Три водителя привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Двум из них по решению суда назначен штраф в 1000 рублей, в отношении третьего водителя решение пока не принято.


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