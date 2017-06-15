На тонировке попались более 1200 водителей в Белгородской области

09:07

Профилактическое мероприятие Госавтоинспекция проводила в регионе с 1 по 12 июня.

За этот период сотрудники ГИБДД выявили 1258 административных правонарушений по ч. 3.1. ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств». Тонировка со всех автомобилей была удалена, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Три водителя привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Двум из них по решению суда назначен штраф в 1000 рублей, в отношении третьего водителя решение пока не принято.