На реализацию программы инновационного развития Белгородэнерго направит 97 миллионов рублей

11:59

В 2017 году на реализацию Программы инновационного развития филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» направит 97 миллионов рублей. Доля современного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области будет увеличена за счёт внедрения отечественного оборудования и технологий.

Вблизи магистральной автодороги Белгород – Павловск в этом году появятся две комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, оснащённые зарядной станцией для электромобилей и системой контроля нагрузки трансформатора. Конструктив такой КТП позволяет заряжать электромобили и одновременно осуществлять электроснабжение потребителей.

На объектах реконструкции и нового строительства планируется установить порядка 120 энергоэффективных трансформаторов напряжением 6-10/0,4 кВ с классом энергопотребления ниже среднего.

На смену анкерным железобетонным приходят стальные прочные и износостойкие многогранные опоры 0,4 кВ. В микрорайонах ИЖС и на объектах реконструкции будет установлено более 50 запатентованных ПАО «МРСК Центра» опор нового поколения. Их конструктивные особенности позволяют значительно увеличить скорость монтажа, снизить логистические расходы на строительство и технологическое присоединение к сетям. Кроме того, в районах с плотной жилой застройкой особенно востребованы такие качества, как компактность, пожаробезопасность и вандалоустойчивость.

Начата разработка программы автоматизации сетей 6-10 кВ с применением вакуумных реклоузеров 10 кВ. Суть проекта – в секционировании протяжённых линий с мгновенным резервированием повреждённых участков. Тринадцать интеллектуальных коммутационных аппаратов будут установлены на девяти наиболее разветвлённых ВЛ. В случае повреждения отключится не вся линия, а лишь небольшой участок. Остальные потребители будут в течение нескольких секунд перезапитаны по резервным схемам. Это повысит надёжность электроснабжения десятков промышленных и социальных объектов и более 20 тыс. населения в Белгородском, Корочанском и Яковлевском районах области. Количество нарушений в электроснабжении сократится в два-три раза, индекс средней продолжительности отключений – в три-четыре раза, трудовых ресурсов на поиск повреждения – в два раза. Реализация проекта запланирована на 2018-2020 годы.

Все перечисленные технологии входят в реестр инновационных и энергоэффективных технических решений ПАО «МРСК Центра» и запланированы к внедрению при реализации новых проектов по строительству и реконструкции сетей.

Фото пресс-службы «Белгородэнерго»