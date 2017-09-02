На организатора автокинотеатра в Старом Осколе завели уголовное дело

13:15

Правообладателям фильмов, которые он показывал, причинён ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель 1993 года рождения организовал в Старом Осколе автокинотеатр: скачивал в интернете фильмы и показывал на большом экране возле торгового центра. Зрители смотрели их, сидя в машинах, а звук передавался по радиоволне.

Информация о времени сеансов и стоимости билетов публиковалась в социальных сетях.

Как сообщает УМВД России по Белгородской области, соглашения на публичную демонстрацию фильмов с кинокомпаниями – владельцами авторских прав предприниматель не заключал.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских прав, совершённое в особо крупном размере». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Справка. Первый в мире автокинотеатр появился в США в 1933 году, патент на это изобретение получил Ричард Холлингсхед. При этом зрители платили 25 центов за вход и ещё 25 – за парковку. Пик популярности автокинотеатров пришёлся на конец 50-х годов, к этому времени их насчитывалось уже около 5000.

Из-за показа под открытым небом работа таких кинотеатров носит сезонный характер, и все сеансы начинаются после захода солнца.