На дорогах Белгородской области станет светлее

14:24

На девяти автотрассах региона специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» − «Белгородэнерго» обеспечили электроснабжение наружного освещения и объектов дорожной инфраструктуры.

К централизованному электроснабжению подключены участки дорожной сети «Лукьяновка-Тим» в районе хутора Михайловский, на автодороге «Белгород-Павловск» вблизи сёл Гарбузово, Осадчее, Варваровка Алексеевского района на границе с Воронежской областью и других автодорогах региона. Обеспечена работоспособность в общей сложности 246 новых све­тильников и нескольких шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением. Общая присоединённая мощность объектов превысила 140 кВт.

На автомагистрали М-2 «Крым» в Ивнянском районе и «Белгород-Павловск» в Алексеевском снабдили электричеством посты автоматического весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. Аналогичные мероприятия провели в селе Ломово Корочанского района.

К концу года в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта на участке трассы «Белгород-Павловск» между областным центром и Корочей появятся две современные комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, оснащённые интеллектуальной системой мониторинга загрузки трансформаторов и зарядными станциями для электромобилей.

Такие КТП позволят заряжать электромобили и одновременно осуществлять надёжное и качественное электроснабжение потребителей.

Как рассказали в энергокомпании, КТП являются научно-исследовательской, опытно-конструкторской разработкой ПАО «МРСК Центра». Подобная зарядная инфраструктура, интегрированная в существующую инфраструктуру электрических сетей, разворачивается сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Белгородской области.