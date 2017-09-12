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На дорогах Белгородской области станет светлее

14:24
12 Сентября 2017
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На девяти автотрассах региона специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» − «Белгородэнерго» обеспечили электроснабжение наружного освещения и объектов дорожной инфраструктуры.

К централизованному электроснабжению подключены участки дорожной сети «Лукьяновка-Тим» в районе хутора Михайловский, на автодороге «Белгород-Павловск» вблизи сёл Гарбузово, Осадчее, Варваровка Алексеевского района на границе с Воронежской областью и других автодорогах региона. Обеспечена работоспособность в общей сложности 246 новых све­тильников и нескольких шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением. Общая присоединённая мощность объектов  превысила 140 кВт.

На автомагистрали  М-2 «Крым» в Ивнянском районе и «Белгород-Павловск» в Алексеевском снабдили электричеством посты автоматического весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. Аналогичные мероприятия провели в селе Ломово Корочанского района.

К концу года в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта  на участке трассы «Белгород-Павловск» между областным центром и Корочей появятся две современные комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, оснащённые интеллектуальной системой мониторинга загрузки трансформаторов и зарядными станциями для электромобилей.

Такие КТП позволят заряжать электромобили и одновременно осуществлять надёжное и качественное электроснабжение потребителей.

Как рассказали в энергокомпании, КТП являются научно-исследовательской, опытно-конструкторской разработкой ПАО «МРСК Центра». Подобная зарядная инфраструктура, интегрированная в существующую инфраструктуру электрических сетей,  разворачивается сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Белгородской области.


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