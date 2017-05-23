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На четырёх улицах Белгородской области введён карантин из-за бешенства животных

14:58
23 Мая 2017
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Ограничения касаются Валуйского, Вейделевского и Новооскольского районов, а также Старооскольского городского округа.

В числе неблагополучных по бешенству пунктов – ул. Слободская в селе Солонец-Поляна Новооскольского района. Там ограничения будут действовать до 25 июня.

До 28 июня карантин введён и на ул. Маршала Жукова посёлка Вейделевка.

Под особым режимом до 5 июля находится улица Комсомольская села Шелаево Валуйского района.

До 11 июля ограничения будут действовать и на улице Революционной села Городище Староосколького городского округа.

На этих улицах запрещаются выставки собак и кошек, торговля домашними питомцами и натаска охотничьих собак. Также не разрешается вывозить собак и кошек из этих населённых пунктов и отлавливать диких животных.

Соответствующее постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.


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