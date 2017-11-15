На биогазовую станцию «Лучки» завезли 2500 тонн жома сахарной свёклы

12:16

За время уборки сахарной свёклы на биогазовую станцию компании «АльтЭнерго» в Прохоровском районе Белгородской области завезут более 7 тысяч тонн такого сырья.

Свекловичный жом – это побочная продукция сахарного производства, используется при выработке биогаза как аналог кукурузного силоса. При этом он не подлежит длительному хранению. Как и силос, свекловичный жом обязательно смешивается с другими видами сырья и перерабатывается в процессе анаэробного сбраживания в биометан и органические удобрения.

В его состав входят белок, клетчатка, гемицеллюлоза, пектиновые вещества и сахар – удобоваримое сырьё для анаэробных бактерий, которые «работают» на станции. Выход биометана из одной тонны свекловичного жома в среднем 120 м3. При этом свекловичный жом дешевле силоса.

По информации пресс-службы «АльтЭнерго», на станции уже завершена заготовка зелёный массы кукурузы. Такого сырья здесь более 23 тыс. тонн, сообщили в компании «АльтЭнерго».