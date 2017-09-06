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На биогазовой станции в Белгородской области газ будут получать из кукурузы

10:45
06 Сентября 2017
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10 тысяч тонн кукурузы уже завезли на БГС «Лучки».

Всего в планах «АльтЭнерго» заготовить 23 тысячи тонн силоса – эффективного растительного сырья для биогаза. К кукурузе добавятся отходы мясоперерабатывающих предприятий, молочных комбинатов и навозные стоки. Из растительного сырья используют также свекловичный жом и подсолнечную лузгу.

К кукурузе, которая пойдёт на газ, предъявляются повышенные требования. Она должна содержать определённые доли сухого органического вещества, иметь нужную кислотность и другие характеристики на весь период заготовки.

Силос из кукурузы получится через 8-12 недель после хранения её под плёнкой в утрамбованном виде. Для заготовки сырья на БГС «Лучки» подготовлены четыре силосные траншеи ёмкостью более 5 тысяч тонн каждая, сообщили в пресс-службе компании «АльтЭнерго».

 


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