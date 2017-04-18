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На Белгородскую область надвигаются снег, метель и штормовой ветер

17:14
18 Апреля 2017
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Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям и гостям региона.

Как сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области со ссылкой на Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля будет облачно с прояснениями. В регионе ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега и мокрого снега, местами с дождём. Возможно налипание мокрого снега, местами – метель. На дорогах – гололедица и снежные заносы.

Ветер будет северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днём – 1-6° тепла.

В связи с ухудшением погоды автомобилистов просят не выезжать на транспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату, и напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима с учётом дорожных и природных условий. Пешеходов просят подготовить малоскользящую обувь. 

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