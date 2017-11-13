Мясоперерабатывающий завод за 1 млрд рублей открыли в Белгородской области

17:46

Новое производство находится в Старом Осколе. Оно включает цех глубокой переработки свинины, линию упаковки и склад готовой продукции – охлаждённых полуфабрикатов.

Размещается предприятие компании «Промагро» на площади 6000 м2,сообщили в пресс-службе компании. Его мощность – 100 тонн полуфабрикатов в смену.

На трёх новых производственных участках мясоперерабатывающего завода в одну смену будут работать 145 человек. Теперь общая площадь мясоперерабатывающего комплекса составляет 55 тыс. м2.