Мы в ответе за тех, кого охраняем: чем живут ЧОПы?

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По данным Росстата, в России более 1,1 млн человек – охранники. В Белгородской области – более 6000 ЧОПовцев. Чем так привлекателен этот бизнес?

Охранники – одна из самых популярных профессий в стране наряду с водителями, продавцами и школьными учителями. Почти половина (420 тысяч человек) работают в государственных охранных структурах, 708 тысяч – в частных охранных предприятиях (ЧОПах). Их можно увидеть повсюду: в торговых и офисных центрах, на массовых мероприятиях.

Эта армия охраняет 836 тыс. объектов по всей стране. Свыше 23 тыс. ЧОП зарабатывают около 250 млрд рублей в год. В подавляющем большинстве из них работают до 20 человек.





По данным регионального Управления войск национальной гвардии, в Белгородской области зарегистрировано 224 частные охранные организации. В них работают 6159 человек. Они охраняют 9706 объектов разных форм собственности, в том числе 25 объектов здравоохранения, 32 – образования, 36 объектов жизнеобеспечения и 120 – с массовым пребыванием граждан.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в Белгородской области крупнейшие частные охранные предприятия со штатом до 1000 человек работают в Старом Осколе и Губкине. Это ООО «Ферро Барьер» с выручкой 192 млн рублей и ООО «Альтернатива Питон» с выручкой 181 млн рублей в год. Примечательно, что у этих ЧОПов одна головная компания – ЧОО «Рысь-Т», которая находится в Москве. В списке её дочерних организаций также значатся ЧОПы в Новотроицке Оренбургской области и Железногорске Курской области.

В Белгороде частные охранные предприятия представлены в основном мелкими фирмами со штатом до пяти человек. Персонал крупнейших игроков не превышает 100 сотрудников, а их выручка варьируется от 82 до 10 млн рублей. В числе лучших ЧОПы «Ратибор», «Централизованная охрана», «Каскад» и «Оса».

По словам Олега Завалюева, председателя правления Московского отраслевого объединения работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур (ФКЦ РОС), частные охранные предприятия относят себя к правоохранительным органам, поскольку выполняют по сути те же функции, даже конкурируют с ними. И спрос на охранные услуги растёт.

Сейчас наблюдается рост в 5-7 %. Первое – это рост экономики. Появилась возможность у бизнеса и частных лиц для привлечения частных охранных структур. И второе – увеличилось количество рисков, в частной жизни в том числе. Сергей Катырин президент Торгово-промышленной палаты

Боязнь за свою жизнь заставляет шоуменов, политиков и бизнесменов нанимать личных охранников, которые в Москве получают до 200 тыс. рублей в месяц. Но доля услуг личной охраны не превышает 5 %.

В чём смысл личной охраны? Потенциальный нападающий – киллер должен чётко понимать: есть свидетель, придётся убивать двоих, да и пулю можно получить обратно. Вот это основная задача личной охраны. Охраннику нужно заранее обстановку понимать и действовать. Александр Гадалов совладелец компании «Старк безопасность»

Как ИА «Бел.Ру» рассказали в региональном Управлении войск национальной гвардии, чтобы стать частным охранником, нужно пройти профессиональное обучение и сдать квалификационный экзамен, после чего специалисту выдаётся соответствующее удостоверение. Порядок сдачи экзамена и выдачи удостоверения устанавливается Правительством Российской Федерации. Трудовая деятельность охранника в ЧОПе регулируется трудовым законодательством и законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».

Частными охранниками в России не могут быть лица, не имеющие российского гражданства, несовершеннолетние, недееспособные, имеющие медицинские противопоказания, судимость или уволенные с госслужбы по статье. Также путь в эту сферу закрыт потребителям наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Претенденты на должность охранника должны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.

Одной из первых частных охранных компаний в России стала «Глобал безопасность», которую основал бывший сотрудник ФСБ Михаил Королёв. Здесь же создали и собственный учебный центр, решив проблему подготовки кадров. Сейчас он выпускает по 2000 специалистов в год.

Базовая программа состоит из семи предметов с акцентом на тактической, физической подготовке и оказании первой медицинской помощи. Будущего охранника учат обращаться с оружием, не бояться его использовать. Изучают курсанты и приёмы единоборств, правовые дисциплины, проходят курс психологической подготовки.

Вот он пришёл нулевой, но пришёл с документами, и чтобы из него сделать охранника-профессионала, я минимум тысяч 30 должен заплатить. Я дорожу теми охранниками, которые работают как минимум год. Через год охранник начинает зарабатывать. Михаил Королёв основатель группы компаний «Глобал безопасность»

Удостоверение частного охранника выдаётся на пять лет, после чего продлевается, но для этого придётся пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию.

В числе крупных охранных структур в России – ЧОП «СТРОНГо» (Москва), штат которого насчитывает около 1500 человек. Они обеспечивают безопасность стадиона ЦСКА, вмещающего до 30 тыс. человек. Самые «жаркие» деньки – домашние матчи клуба в Лиге чемпионов, и на 10 зрителей требуется не менее одного сотрудника службы безопасности. Если в обычный день стадион охраняют 50-60 человек, то на матчах – около 700. Им помогают волонтёры и правоохранительные органы.





Когда зрителей запускают на стадион, у охранника есть всего 30 секунд, чтобы досмотреть человека на предмет проноса запрещённых предметов. Понятное дело, качество досмотра от этого страдает, шанс пронести на стадион, например, петарду, достаточно высок. Но вряд ли злоумышленнику удастся её зажечь – за зрителями наблюдают 500 видеокамер.

Естественно, здесь должны быть люди подготовленные, поэтому говорим о лицензировании. Это не просто стоять и пугать собой и своей формой, а возможность с техническими средствами работать, правильно и грамотно реагировать на возникающие нештатные ситуации. Сергей Катырин президент Торгово-промышленной палаты России

По данным областного управления Росгвардии, в Белгороде ЧОПы участвуют в охране крупных футбольных матчей на стадионе «Энергомаш» и волейбольных игр в ЦД «Космос». Но привлечением частной охраны для обеспечения порядка на спортивных соревнованиях занимается УМВД России по Белгородской области.

Самый массовый сегмент охранного бизнеса в России – социальные и бюджетные объекты: здания органов власти, больницы, школы, вузы. Но большой прибыли такие объекты не приносят. Наиболее выгодный на сегодня сегмент – охрана промышленных объектов. Там, как правило, требуется организовать несколько десятков постов. Стартовая стоимость каждого из них начинается от 130 тыс. рублей в месяц. И именно в сфере охраны бизнеса ЧОПам приходится конкурировать с государством, сообщает программа «Бизнес-вектор» на сайте Торгово-промышленной палаты.





По данным Росгвардии, собственная охрана есть у девяти министерств и ведомств и у шести госкорпораций. А в составе самой Росгвардии есть подразделение вневедомственной охраны, включающее более 77 тыс. человек. В 2017 году они обеспечили свыше 1000 постов физической охраны и 360 тыс. точек технического сопровождения. Большая часть объектов получена на открытом рынке. Средняя цена поста госохраны в Москве – порядка 300 тыс. рублей.

Частным компаниям запрещено работать там, где безопасность обеспечивает государство. По оценкам участников отрасли, это ещё около 700 тыс. объектов. Частники готовы работать на них как субподрядчики, и такая норма прописана в проекте отраслевого закона. Но документ пока не принят.

По оценкам зарубежных экспертов, у нас ещё на 30-40 % есть возможность расти на этом рынке охранном. Это и частные посёлки, и маленькие заведения, где небольшой объём и нет возможности платить большие деньги, без соответствующей инфраструктуры, иногда труднодоступные, но которые тоже необходимо охранять. Сергей Катырин президент Торгово-промышленной палаты России

Чтобы обеспечить охраной этот низкий ценовой сегмент, участники рынка предлагают узаконить должность охранника-контролёра с уменьшенными полномочиями. Эта мера также содержится в отраслевом законопроекте, как и предложение о налоговых льготах для тех ЧОП, которые обеспечивают общественный порядок. Принятие документа даст частным компаниям больше правовых инструментов для защиты граждан, бизнеса и их имущества. И это надёжный бизнес-вектор.