Мужчина зарезал жену на глазах дочери в Белгородской области

12:57

Преступление было совершено 22 февраля в Старом Осколе.

Мужчина в тот день вернулся домой с работы пьяным. Между ним и супругой возникла ссора. Он схватил нож и несколько раз ударил им жену в шею, лицо, руку. Женщина умерла на месте из-за большой потери крови.

Во время суда подозреваемый отказался давать показания, хотя вину свою признал.

Одним из свидетелей преступления стала малолетняя дочь потерпевшей. Она рассказала, что отец не вызвал скорую, несмотря на просьбы истекающей кровью матери. Также, по словам девочки, он часто бил маму.

Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима. В пользу дочери, сына и матери потерпевшей с него будет взыскано 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба старооскольского управления МВД.