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Мужчина вынес из дома 80-летней белгородки 300 тысяч рублей

17:28
28 Июня 2017
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Инцидент произошёл в Старом Осколе.

В полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Она сообщила правоохранителям, что кто-то похитил у неё 300 тыс. рублей.

По предварительным данным, злоумышленник проник в дом, пока отсутствовала хозяйка.  Подозреваемым оказался 30-летний житель соседнего региона. Мужчину ранее не раз судили за аналогичные преступления.

На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с  незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Белгородской области.


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