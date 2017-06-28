Мужчина вынес из дома 80-летней белгородки 300 тысяч рублей

17:28

Инцидент произошёл в Старом Осколе.

В полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Она сообщила правоохранителям, что кто-то похитил у неё 300 тыс. рублей.

По предварительным данным, злоумышленник проник в дом, пока отсутствовала хозяйка. Подозреваемым оказался 30-летний житель соседнего региона. Мужчину ранее не раз судили за аналогичные преступления.

На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Белгородской области.