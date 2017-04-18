Музей-заповедник «Прохоровское поле» планирует самостоятельно собрать исторический танк Т-34

17:16

У учреждения есть часть деталей, но многих пока не хватает.

Презентацию концепции музея директор Наталья Овчарова представила в Минкультуры РФ. По её словам, в этом году музей запланировал 23 выставки, включая передвижные фотовыставки, в Прохоровском районе и Белгородской области. Среди них – «Моя Родина СССР», «Народы Крыма» и «История Смольного».

Директор рассказала, что для ремонта техники музея-заповедника на 750 кв. м расположены реставрационные мастерские. В планах музея – собрать танк Т-34. Некоторые детали уже есть – башня, днище, гусеницы, но многого не хватает. И в этом проекте музей рассчитывает на помощь РВИО, пояснила директор.

Овчарова также отметила, что в ноябре в музее бронетанковой техники предполагается открыть зал с новыми стрелковыми тренажёрами для посетителей, без использования патронов, пишет «Интерфакс».

По словам директора, минкультуры РФ выделило на создание музея, танкодрома и выставочной площадки 283 млн рублей. Ещё 391 млн рублей направлен из областного бюджета.

В 2012 году музей посетило 116 тыс. человек. В 2015 году число посетителей возросло до 221 тыс. человек, в 2016 году – до 255 тыс. человек.

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил Ростуризму проработать маршрут по трём ратным полям (Куликово, Бородино, Прохоровское) и использовать музей как площадку для съёмок фильмов.