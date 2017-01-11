Музей бронетанковой техники в Белгородской области откроют 27 января

11:53

В церемонии открытия нового музейного объекта на базе государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

Общая площадь музея бронетанковой техники составила более 2,8 тыс. м², из которых около 1,5 тыс. м² заняли экспозиции. В четырёх залах будет поэтапно показана история развития танкостроения – от средневековья до наших дней. Как и во всех современных музеях, гостям будут доступны «маркеры» для прослушивания аудиогидов и сенсорные экраны.

Центральный экспозиционный зал стилизован под производственный цех (в основе – производство на заводе «Уралмаш»). Гости смогут увидеть оригинальные танки, СУ-100 и др.

В «средневековом» зале представлены макеты техники, в том числе и макет танка Леонардо да Винчи.

Среди экспонатов – первые отечественные бронеавтомобили, танки начала ХХ века, Первой мировой войны, инсталляция, посвящённая знаменитому Т-34, а также танки Англии, Германии и Франции, сообщает российское военно-историческое сообщество.