Моющие средства на основе биомикрогелей появятся на прилавках Белгородской области в этом году

18:11

Экологически безопасные моющие средства планируют производить и продавать на территории региона.

Об этом шла речь сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Фосфаты являются поверхностно активными веществами. Они участвуют в процессе мытья – растворяют загрязнения, но, сливаясь через системы водоотведения, не чистятся ни одним фильтром. Фосфор является тем веществом, которое активно участвует в развитии бурых и зелёных водорослей. И возникновение неприятных запахов происходит по этой причине. Но есть альтернатива – синтетические моющие средства на основе биомикрогеля. Это прорыв в производстве синтетических моющих средств. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

Моющие средства на основе микрогелей полисахаридов в России выпускает компания «БиоМикроГели». Это технология запатентована. Ноу-хау таких моющих средств в том, что они не содержат ни синтетические ПАВ, ни фосфаты, ни фосфонаты, ни хлор или другие токсичные вещества. Сырьём для биомикрогелей выступает природный материал – пектин из яблочного жмыха, из корзинок подсолнуха и из целлюлозы. При этом после того, как моющие средства на основе микрогелей попадают в водоёмы, они разлагаются за несколько часов, на что не способны фосфаты. Микроорганизмы расщепляют их без остатка на углерод и кислород.

Речь идёт о жидких моющих средствах для рук, мытья посуды, пола, чистки окон и стирки белья.

В 2015 году Роспатент назвал разработку биомикрогелей одним из лучших изобретений в России. Биомикрогели производятся по ГОСТУ, сертифицированы и соответствуют всем требованиям таможенного союза.

В Екатеринбурге работает основная производственная линия биомикрогелей. Выпускает продукцию одноимённая компания. Объём ежемесячного товара составляет 300 т продукции.

По словам Владимира Зубова, компания из Екатеринбурга подписала контракт с белгородским дистрибьютором. Кроме этого, проведены предварительные переговоры с ключевыми сетями региона, специализированными сетями и розницей.

У нас есть очень большие трёхлетние планы. В этом году мы поставляем эту продукцию в торговые предприятия Белгородской области. В следующем году мы организуем линию розлива здесь, на территории Белгородской области. А в 2019 году мы организуем производство биомикрогеля в регионе. Направление суперперспективное, потому что, кроме моющих средств, биомикрогель в больших объёмах может быть использован при локализации нефтяных разливов. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

Испытания такого развития событий, по словам Владимира Зубова, сейчас идут на «Лукойле».