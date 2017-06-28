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Московскую говяжью тушёнку забраковали в ассоциации «Качество жизни» в Белгородской области

17:04
28 Июня 2017
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Закупку произвели в магазинах региона в июне.

Лабораторные исследования ассоциации производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни» показали, что заявленному качеству не соответствуют мясные консервы кусковые стерилизованные «Говядина тушёная высший сорт» от ЗАО «Лыткаринский мясоперерабытывающий завод» (Московская область).

Результаты лабораторных испытаний передали в региональные управления ФАС и Роспотребнадзора, чтобы там приняли соответствующие меры, сообщили в пресс-службе департамента экономического развития Белгородской области.


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