Московскую говяжью тушёнку забраковали в ассоциации «Качество жизни» в Белгородской области

17:04

Закупку произвели в магазинах региона в июне.

Лабораторные исследования ассоциации производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни» показали, что заявленному качеству не соответствуют мясные консервы кусковые стерилизованные «Говядина тушёная высший сорт» от ЗАО «Лыткаринский мясоперерабытывающий завод» (Московская область).

Результаты лабораторных испытаний передали в региональные управления ФАС и Роспотребнадзора, чтобы там приняли соответствующие меры, сообщили в пресс-службе департамента экономического развития Белгородской области.