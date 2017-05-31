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Московская компания инвестирует в энергокомплекс Старого Оскола 3 миллиарда рублей

11:18
31 Мая 2017
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Деньги будут потрачены на строительство новой и реконструкцию двух старых котельных в Белгородской области. 

По словам председателя комиссии по госрегулированию цен и тарифов в регионе Николая Жарникова, две котельные мощностью 120 Гкал/ч и 500 Гкал/ч не справляются с потребностями в тепловой энергии новых микрорайонов северо-восточной части Старого Оскола. Деньги на замену устаревшего оборудования выделит компании «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Устаревшие детали будут заменены на газопоршневое оборудование. Оно может вырабатывать как тепловую, так и электрическую энергии.

Новая котельная мощностью 60 Гкал/ч будет возведена за 450 млн рублей. Ввод в эксплуатацию объектов планируется к концу 2019 года. Срок окупаемости проекта – семь лет, сообщили в «Интерфаксе».


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