Молоко, масло и мясные консервы низкого качества нашли в Белгородской области

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Обнаружила эти продукты на прилавках магазинах Ассоциация производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни».

Все продукты были куплены специалистами для исследования в апреле и мае в точках розничной торговли.

Лабораторное испытание показало, что заявленному качеству не соответствует молоко питьевое ультрапастеризованное ООО «Саратовский молочный комбинат» (Саратовская область) и молоко цельное пастеризованное ООО «Молочный калейдоскоп» (Курская область).

Не прошло проверку масло сливочное крестьянское ИП Богачев О. В., (Самарская область) и масло сливочное крестьянское ООО «Продоптторг» (г. Москва).

В чёрном списке оказались сосиски сливочные ООО «МПК Чернышевой» (Липецкая область), консервы «Говядина тушёная первый сорт» ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Салют» (Ленинградская область) и консервы «Свинина тушёная высший сорт» ООО «Соверен» (Калининградская область).

Информация о недобросовестных производителях передана в управление Роспотребнадзора и в Федеральную антимонопольную службу по Белгородской области. Там примут соответствующие меры, сообщает департамент экономразвития области.