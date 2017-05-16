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Молодой «гастролёр»-разбойник «обчистил» кассу ночного магазина в Белгородской области

10:41
16 Мая 2017
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Он забрал у продавца мобильник. Задержали его уже в соседнем регионе.

Преступление было совершено в Валуйках. Молодой человек ночью зашёл в круглосуточный магазин, купил чашку кофе и уселся за столиком. Через час в заведении не осталось посетителей. Тогда он достал нож и потребовал у продавца отдать ему наличность из кассы и сотовый телефон. Забрав деньги и мобильник, он скрылся. Продавец обратилась в полицию.

Оперативники местного отдела полиции «вышли» на 18-летнего жителя Саратовской области. Его задержали на территории соседнего региона. Подозреваемый признался в совершении разбойного нападения. Похищенный телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может оказаться за решёткой на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.


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