Молодой «гастролёр»-разбойник «обчистил» кассу ночного магазина в Белгородской области

10:41

Он забрал у продавца мобильник. Задержали его уже в соседнем регионе.

Преступление было совершено в Валуйках. Молодой человек ночью зашёл в круглосуточный магазин, купил чашку кофе и уселся за столиком. Через час в заведении не осталось посетителей. Тогда он достал нож и потребовал у продавца отдать ему наличность из кассы и сотовый телефон. Забрав деньги и мобильник, он скрылся. Продавец обратилась в полицию.

Оперативники местного отдела полиции «вышли» на 18-летнего жителя Саратовской области. Его задержали на территории соседнего региона. Подозреваемый признался в совершении разбойного нападения. Похищенный телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может оказаться за решёткой на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.