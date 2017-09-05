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Молодой белгородец утопил угнанную машину в Ивнянском районе

12:46
05 Сентября 2017
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Мужчина решил покататься на чужой машине, но не справился с управлением и съехал в реку.

Молодого человека 1999 года рождения задержали в селе Сырцево Ивнянского района Белгородской области после заявления об угоне и введения плана «Перехват». Накануне он выпивал в компании хозяина ВАЗ-2107, 23-летнего жителя села Алексеевки Корочанского района. Когда автовладелец уснул, друг взял ключи от машины и отправился прокатиться, но не совладал с управлением и утопил «семёрку».

Как выяснили полицейские, парень также причастен к шести кражам велосипедов в городе Строителе.

Подозреваемого заключили под стражу и обвиняют в угоне (ч.1 ст. 166 УК РФ), краже и краже с причинением значительного ущерба (ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ГИБДД по Белгородской области.


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