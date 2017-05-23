Младенческая смертность в городах Белгородской области ниже, чем в сёлах

17:11

За минувший год в городах умерло 72 малыша, в сельской местности – 36.

Всего в 2016 году по разным причинам в регионе скончалось 108 младенцев. Показатель смертности (на 1000 родившихся живыми) в городе ниже, чем в сёлах: 5,6 и 7,1 соответственно.

В 2015 году было зарегистрировано 110 младенческих смертей. Последние пять лет, с 2012 года, когда число смертей младенцев выросло резко с 85 до 127 случаев, наблюдается тенденция к снижению показателя. И в 2016 году он почти достиг уровня 2008 года в 106 младенческих смертей.

Рекордное число смертей было зарегистрировано в 1990 году – 312 случаев. Из них 209 детей скончались в городах, 103 – в сельской местности. Тогда показатель смертности на 1000 родившихся живыми в регионе составлял 17,1.

Самый высокий показатель смертности (17,7) регистрировался в 1991 году.

20 лет назад, в 1996 году, умерло 174 новорождённых, в 2001 году – 173.

Наименьшее число младенческих смертей было зарегистрировано в 2007 году – 76 случаев. На втором месте – 2010 и 2011 годы (по 85 смертей новорождённых), сообщает Белгородстат.