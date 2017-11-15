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Младенческая смертность в Белгородской области чаще всего связана со здоровьем матери

17:29
15 Ноября 2017
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11 354 ребёнка родилось в Белгородской области за первые девять месяцев 2017 года. 

На 1000 белгородцев приходится 9,8 младенцев. Такие данные приводит Белгородстат.

Из общего числа новорождённых 41 % составляют первенцы, 59 % – доля повторных рождений. При этом увеличение числа родившихся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечают в Чернянском и Красненском районах. Там родилось на 11 и 4 ребёнка больше соответственно.

Смертность за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизилась на 662 человека. Общий коэффициент смертности населения составил 13,6 умерших на 1000 жителей Белгородской области.

В Белгородстате отмечают снижение смертности младенцев до одного года. В январе-сентябре в регионе умерло 56 таких детей – это на 31 ребёнка меньше, чем за такой же период в 2016 году. На 1000 новорождённых приходится 4,5 умерших младенцев.  Среди причин младенческой смертности 80,4 % составляют причины, тесно связанные со здоровьем матери: заболевания и состояния, возникающие на первой неделе жизни, и врождённые аномалии. 


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