Мини-аквапарк открыли в Белгороде

17:59

Торжественная презентация нового развлекательного объекта пройдёт 1 июля, однако желающие опробовать первоклассные горки уже сейчас могут это сделать.

По словам пресс-службы ГК «Агро-Белогорье», горки успешно прошли проверку всех необходимых инстанций.

Мини-аквапарк располагается на пляже «Лазурный» вблизи села Нижний Ольшанец Белгородского района. В нём представлены скоростная закрытая труба, четыре открытые горки и большая U-образная горка-жёлоб, несколько бассейнов и т. д.

Всю подробную информацию о часах посещения предлагают узнавать в группе.

Фото пресс-службы ГК «Агро-Белогорье»