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Мини-аквапарк открыли в Белгороде

17:59
28 Июня 2017
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Торжественная презентация нового развлекательного объекта пройдёт 1 июля, однако желающие опробовать первоклассные горки уже сейчас могут это сделать.

По словам пресс-службы ГК «Агро-Белогорье», горки успешно прошли проверку всех необходимых инстанций.

Мини-аквапарк располагается на пляже «Лазурный» вблизи села Нижний Ольшанец Белгородского района. В нём  представлены скоростная закрытая труба, четыре открытые горки и большая U-образная горка-жёлоб, несколько бассейнов и т. д.

Всю подробную информацию о часах посещения предлагают узнавать в группе.

Фото пресс-службы ГК «Агро-Белогорье»

 


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