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Междугородние и международные автобусы проверят сотрудники Госавтоинспеции в Белгородской области

13:46
23 Января 2017
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Оперативно-профилактическое мероприятие стартовало сегодня, 23 января.

Оно направлено на повышение безопасности пассажироперевозок. В рейдах будут задействованы специалисты Управления государственного автодорожного надзора и подразделений по вопросам миграции в сфере исполнения миграционного законодательства.

По информации пресс-службы ГИБДД УМВД России по Белгородской области, региональные госавтоинспекторы проверят соблюдение ПДД водителями автобусов при перевозке пассажиров, исполнение ими режима труда и отдыха.

Отдельное внимание они уделят техническому состоянию транспортных средств, которые осуществляют перевозки пассажиров в международном и межрегиональном сообщении.

Оперативно-профилактическое мероприятие в регионе продлится до 27 января.

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