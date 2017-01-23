Междугородние и международные автобусы проверят сотрудники Госавтоинспеции в Белгородской области

13:46

Оперативно-профилактическое мероприятие стартовало сегодня, 23 января.

Оно направлено на повышение безопасности пассажироперевозок. В рейдах будут задействованы специалисты Управления государственного автодорожного надзора и подразделений по вопросам миграции в сфере исполнения миграционного законодательства.

По информации пресс-службы ГИБДД УМВД России по Белгородской области, региональные госавтоинспекторы проверят соблюдение ПДД водителями автобусов при перевозке пассажиров, исполнение ими режима труда и отдыха.

Отдельное внимание они уделят техническому состоянию транспортных средств, которые осуществляют перевозки пассажиров в международном и межрегиональном сообщении.

Оперативно-профилактическое мероприятие в регионе продлится до 27 января.