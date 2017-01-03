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Метель и мороз придут в Белгородскую область в ближайшие дни

15:33
03 Января 2017
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Ухудшение погодных условий начнётся уже с 4 января.

По сообщениям ГУ МЧС России по региону, будет облачно, с прояснениями. Днём ожидается снег, местами возможны метели. 

На дорогах гололедица, поэтому автомобилистам советуют быть аккуратнее и внимательнее.

Ночью ожидается от -4 до -9 градусов, а днём от -1 до -6 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

С ухудшением погодных условий увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукреплённых, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, ограничением в работе всех видов транспорта и т. д.

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