Метель и мороз придут в Белгородскую область в ближайшие дни
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Метель и мороз придут в Белгородскую область в ближайшие дни
15:33
03 Января 2017
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Ухудшение погодных условий начнётся уже с 4 января.
На дорогах гололедица, поэтому автомобилистам советуют быть аккуратнее и внимательнее.
Ночью ожидается от -4 до -9 градусов, а днём от -1 до -6 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.
С ухудшением погодных условий увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукреплённых, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, ограничением в работе всех видов транспорта и т. д.
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