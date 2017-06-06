Металлоинвест дал старт программе «Здоровый ребёнок» – 2017 в Губкине

16:49

2 мая в Губкине стартовал очередной этап программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста, направленной на здоровьесбережение самых юных горожан. Открыл 2017 год программы обучающий семинар по социальному проектированию.

Мероприятие состоялось в Центре культурного развития «Форум» и объединило более 40 участников: воспитателей дошкольных образовательных учреждений, детских психологов, дефектологов, логопедов, а также работников учреждений медицинской и социальной сферы Губкинского городского округа.

Эксперты и участники обсудили новые методики оценки эффективности проектов по оздоровлению детей. Куратор программы, советник генерального директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова отметила важность комплексного подхода к здоровьесбережению. По убеждению Ольги Асланбековны союз образования, родителей и медицины позволит эффективнее отслеживать динамику здоровья юных жителей города и получать конкретные видимые результаты от внедрения тех или иных проектов.

Новую систему оценки, представленную Ольгой Бессоловой, кураторы рассмотрели на основе наиболее успешных проектов, которые были реализованы в Губкине в 2016 году. Так, благодаря проекту «Возьмёмся за руки» воспитанники детского сада № 19 «Светлячок» развили силу рук. Этому способствовали эспандеры, гантели и мячи для метания. Детки из д/с № 33 «Радуга» уже приобрели спортивные навыки на современном детском скалодроме. Ребята из д/с № 30 «Росинка» успешно преодолевают тревожность и фобии благодаря сенсорной комнате для релаксации, оборудованной сухим бассейном, фиброоптической лампой, досками и принадлежностями для рисования. Воспитанники д/с №35 «Родничок» научились правильно заботиться о своих зубах, а в группах появились увлекательные дидактические игры, рассказывающие о том, как важно беречь эмаль зубов с раннего возраста. Детский сад также представил методические материалы программы. Как подчеркнула заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию Светлана Жирякова, проект планируется внедрить во всех детских садах города.

Кроме того, руководитель проектов департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Марина Рассадина рассказала участникам программы этого года о том, как важно обмениваться успешным опытом в области оздоровления детей с коллегами. Грамотные методики и результаты успешно реализованных проектов способны укрепить общероссийскую систему здравоохранения. Это особенно ценно и в связи с тем, что со следующего года в федеральной программе вопросам формирования условий для воспитания здорового поколения будет уделено приоритетное внимание.

Несколько дней назад был подписан Указ президента РФ Владимира Путина о том, что 2018-2027 годы объявлены десятилетием детства. Для нашей программы «Здоровый ребёнок» это дополнительный стимул. Компания «Металлоинвест» намерена развивать сотрудничество с регионом и помогать в укреплении здоровья самых юных горожан там, где живут и работают сотрудники предприятий Компании. За пять лет Металлоинвест уже поддержал более 100 здоровьесберегающих проектов в Губкине, а также проекты в Старом Осколе, Железногорске и Новотроицке. На их реализацию Компания направила более 20 миллионов рублей, и эта работа будет продолжена. Ольга Асланбековна

В этом году кроме грантовой поддержки конкретных идей Металлоинвест запланировал средства на обучение специалистов и создание некоммерческой организации, которая будет курировать реализацию программы на губкинской территории.

Здоровье малыша – счастье семьи и благополучие общества. Опыт реализации программы «Здоровый ребёнок» показал, что тот формат, в котором программа реализуется: объединение усилий частного, государственного и коммерческого партнёрства, даёт положительные результаты. С этого года программа будет реализовываться с сентября по май, а её грантовый фонд в 2017 году составит 1,3 миллиона рублей. Марина Рассадина

За пять лет реализации программы «Здоровый ребёнок» существенно вырос профессионализм специалистов различного профиля наших дошкольных образовательных учреждений. Педагоги детских садов готовы делиться опытом, рассказывать о достижениях в сфере сохранения здоровья детей. И наша главная задача сейчас – активнее привлекать к этому родителей. В тех садах, где удалось популяризовать это взаимодействие, отмечается и лучший эффект, а значит, в нынешнем году нужно эту пользу приумножить. Светлана Жирякова

Успех и польза программы «Здоровый ребёнок» в Губкине очевидны. И это сумма многих слагаемых: заинтересованность и неравнодушие педагогов и врачей, усилия социально ответственной Компании, и конечно, любовь и забота родителей о своих детках! И мы видим результат. В 2016 году наша программа заняла третье место на конкурсе проектов стран СНГ как одна из лучших практик социального взаимодействия, а также признана победителем среди программ предприятий горно-металлургического комплекса России. Леонид Альяных директор по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК»

Справка. Программа «Здоровый ребёнок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства между Компанией, администрациями города и области. Основная цель программы – создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости. Программа предполагает внедрение современных технологий работы с детьми; повышение квалификации специалистов, в том числе дошкольных и медицинских работников; привлечение родителей и общественности к популяризации здорового образа жизни, организация вакцинации детей дошкольного возраста современными вакцинами, а также обновление материально-технической базы спортивных залов и спортивных площадок детских садов.

Программа реализуется параллельно в четырёх городах присутствия Металлоинвеста. Начавшись в 2011 году в Железногорске, она получила развитие в Губкине с 2013 года, в 2014 году – в Старом Осколе, а в 2016 году стартовала в Новотроицке.